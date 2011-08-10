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Spor

ARDA'NIN TRANSFERİ İSPANYOL BASININDA MADRİD (A.A)

10 Ağustos 2011 13:17

-ARDA'NIN TRANSFERİ İSPANYOL BASININDA MADRİD (A.A) - 10.08.2011 - Milli futbolcu Arda Turan'ın Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transferi İspanyol basınında geniş yer aldı. Spor gazetelerinden Marca, "Atletico, artık Arda Turan'a sahip" diye yazarken, Galatasaray ile Atletico Madrid'in Arda'nın transferinde sorunsuz bir şekilde anlaşma sağladığını belirtti. Atletico Madrid'in aradığı forvet ile orta saha arasındaki futbolcular arasında Arda'nın öncelikli olduğunu kaydeden İspanyol gazetesi, yeni teknik direktör Gregorio Manzano'nun, Türk futbolcuyu hemen Avrupa Ligi play-off'unda Vitoria Guimaraes karşısında oynatabileceğini savundu. AS gazetesi de yaklaşık 1 yıldır ismi geçen Arda Turan'ın nihayet Atletico Madrid'e transfer olduğunu yazdı. İspanyol gazetesi, Galatasaray başkanı Ünal Aysal'ın son dakikaya kadar Arda'yı bırakmaktan yana olmadığını hatta Türk futbolcuyu tutabilmek için sezon başına 3 milyon avrodan 5 yıllık sözleşme bile teklif ettiğini yazdı.  El Mundo Deportivo gazetesi de "Atletico'nun aradığı orta saha ile forvet arasındaki futbolcu geldi" başlığını attı. Arda ile Atletico Madrid arasında geçen mart ayından bu yana sözlü anlaşma bulunduğu kaydeden El Mundo Deportivo, buna rağmen Atletico'nun istediği Wolfsburg'un Brezilyalı futbolcusu Diego Ribas'ın transferinde maddi konularda anlaşma sağlanamamasının Türk futbolcuyu Atletico'ya yakınlaştırdığını vurguladı. Teknik direktör Manzano'nun seçtiği futbolcunun aslında Diego olduğu, ancak Brezilyalı futbolcunun sezon başına 5 milyon avrodan aşağıya düşmemesinden dolayı bu transferin durdurulup, tekrar Arda ile müzakerelerin başlatıldığı öne sürüldü. 24 yaşındaki Arda Turan, Atletico Madrid'in bu sezonki 6. transferi olurken, İspanyol kulübü şimdiye kadar kaleci Courtois, defans Silvio ve Miranda, orta saha Gabi ve forvet Adrian'ı aldı. Her şeye rağmen yeni bir forvet oyuncusu arayan Atletico'nun, Porto'dan Falcao ve Espanyol'dan Osvaldo ile de ilgilendiği söyleniyor.

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