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Arda'nın takımına sürpriz Türk sponsor

2011 yılında 330 milyon dolar ciro yapan Rixos Hotels'in bu yıl ki hedefi ise 400 milyon dolar. Grubun toplam cirosu ise 1.3 milyar dolara ulaşıyor.

01 Nisan 2012 21:06

 

Türkiye'nin turizm devi Rixos, Arda Turan'ın da formasını giydiği İspanyol Atletico Madrid'e sponsor oldu. Atletico Madrid, bugün oynanan Getafe maçına üzerinde Rixos Hotels yazan formalarla çıktı.
 
İspanyol Atletico Madrid ile Rixos Otel zinciri arasındaki sponsorluk anlaşmasının sezon sonuna kadar oynanacak 8 maçı kapsadığı öğrenildi. 
 
Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Fettah Tamince'nin yaptığı Rixos zincirinin Türkiye'de 10, yurtdışında ise 6 oteli bulunuyor. Rixos en son Dubai’deki Palmiye Adası’nda 50 milyon dolar yatırımla açtığı otelle gündeme gelmişti. 

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