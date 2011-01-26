Arda'nın sap kasığındaki problem solda da çıktı

T24 - Galatasaray Kaptanı Arda Turan'dan bir kötü haber daha. Sağ kasığından ameliyat olan Arda Turan'ın ağrıları bu kez sol kasığında.

Ligin ikinci yarısına yeni stadı TT Arena'da galibiyetle başlayan ve Florya'daki kara bulutları dağıtmayı başaran Galatasaray'da Arda Turan'ın sakatlığı sağlık heyeti ve teknik heyetin kabusu oldu.

Geçen hafta oynanan kupa maçında aldığı darbe sonrasında ayağında ezilme meydana gelen Arda, Türk Telekom Arena'daki ilk maça kaptan olarak çıkma hayali kurarken kasığında beliren ağrı sonrasında apar topar kadrodan çıkartılmış, yerine maç kadrosunda olmayan Yekta Kurtuluş ilk onbirde başlamıştı.

Ekim ayında sağ kasığından ameliyat olan genç yıldızın şikayeti bu kez sol kasığından. Galatasaray Sağlık Heyeti, önlem amacıyla takım kaptanına iki gün süreyle antrenmana çıkma yasağı getirirken, Hagi'nin Arda'yı Bursaspor deplasmanında oynatma planı suya düştü. Arda'nın Antalya'daki hazırlık kampında yapılan kondisyon idmanlarında aşırı yükleme yapmış olabileceği ve ağrıların diğer kasığında olması nedeniyle sağlık heyetinin idman yapmasını yasakladığı öğrenildi. Arda Turan'ın Cuma günü kapsamlı bir tetkikten geçirileceği ve büyük ihtimalle Bursaspor daplasmanı kadrosuna alınmayacağı gelen haberler arasında.



