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Spor

Arda'nın sakatlığında son durumu

Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra lige de iyi bir başlangıç yapamayan sarı kırmızılılar da önemli oyuncuların sakatlıkları teknik direktör Skibbe'yi sıkıntı

15 Eylül 2008 03:00

Galatasaray, UEFA Kupası 1. turunda karşılaşacağı Bellinzona maçı öncesinde birçok sıkıntı ile karşı karşıya.

Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra lige de iyi bir başlangıç yapamayan sarı kırmızılılar da önemli oyuncuların sakatlıkları teknik direktör Skibbe'yi sıkıntıya soktu.

Rakip Bellinzona'nın zayıf bir ekip olmasına rağmen, G.Saray'ın sezon başından beri futboluyla kimseyi memnun edememesi hem teknik direktör Skibbe hem de yönetim üzerinde ayrı bir baskı yaratıyor.

G.Saray'ın gol bulmakta zorlandığı dönemlerde Arda'nın sağ diz arka yan bağında zorlama olması, Bellinzona maçı öncesinde en büyük problem olarak ortaya çıktı. Bugün yapılacak kontrolünden sonra Arda'nın'ın sakatlığı hakkında daha fazla bilgi edinilebilecek. Ancak kulüpten sızan haberlere göre bugün takımla antrenmana çıkması zor görünen Arda'nın, UEFA Kupası ilk maçında da oynaması zor görünüyor.

Arda gibi Mehmet Topal'ın sakatlığı da Bellinzona maçı öncesi kritik gözüküyor. Sağ uyluk arka adalesinde zorlama olan Mehmet Topal'ın durumu hakkında kulüp doktorları kesin bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Arda'nın yanısıra Mehmet Topal'ın da perşembe günü oynanacak maçta forma giymesi riskli gözüküyor. Ayrıca geçen hafta İsveç Milli Takımı'nın Arnavutluk ile oynadığı maçta sakatlanan Linderoth'un da hala takımla birlikte çalışacak duruma gelmediği ve büyük bir olasılıkla İsveçre'ye dahi götürülmeyeceği öğrenildi.

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