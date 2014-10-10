Arda'nın menajerinden Manchester United itirafı

Atletico Madrid'in Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, yıldız futbolcuyu sezon öncesi İngiliz devi Manchester United'ın istediğini açıkladı. "Bu sezon sonunda yani 28 yaşında bir transfer yapmalı diye düşünüyoruz" diyen Bulut, "Bu transfer de olacaksa Avrupa’nın ilk 8 takımından birine olmalı. Aksi takdirde yapmayız" diye konuştu.

Fanatik'in sorularını yanıtlayan Bulut'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Arda Turan’ın kariyer planlaması nedir?

Arda’yı Atletico Madrid’e bonusları dahil 15 milyon Euro’ya transfer ettim. Bu bir Türkiye rekoru. Bildiğin gibi geçen sezon içinde de kontratını yeniledik 4 sene daha ve İspanya’daki sistem gereği federasyona bonservis belirttiler ki bu rakam 41 milyon Euro! Şu an Arda, Atletico’nun en çok kazanan ve en değerli futbolcusu. Ayrıca ilk 11 oyuncusu. Biz burada yeterince farkında değiliz, Arda gerçekten çok başarılı ve bunu çalışarak, kendini geliştirerek, alınteriyle sağladı. Tabii başarılı oldukça da başka takımlardan teklifler gelmeye devam ediyor. Ancak biz birlikte karar vererek Arda’nın sezon sonuna kadar Atletico’da kalacağını önceden söylemiştik. Örneğin Manchester United ciddi olarak ilgilenmişti Arda ile Moyes zamanında. Türkiye’den de teklifler aldık ancak bizim Arda için çizdiğimiz kariyer planında transfer yoktu. Bu sezon sonunda yani 28 yaşında bir transfer yapmalı diye düşünüyoruz. Bu transfer de olacaksa Avrupa’nın ilk 8 takımından birine olmalı. Aksi takdirde yapmayız.

Peki Emre Belözoğlu’nun kariyer planlaması nasıldı?

Emre çok genç yaşta İnter’e transfer oldu ve kontratı 5 senelikti. Baştan ilk sene çok oynatmayacaklarını belirtmişlerdi. Oyuna sonradan girerek de olsa 20 maç oynadı. İkinci senesinde artık ilk 11 çıkmaya başlamıştı. Emre kendisi İnter’den ayrılmak istedi. Hatırla Ömer, senin de olduğun bir toplantı sonrası İnter’den ayrılıp Newcastle’a gitti. Bunu o zaman da kendisine söyledim, bu transfer hataydı. Sonrasında istese Avrupa’da kalırdı ama oFenerbahçe’yi tercih etti. Ama Emre dünya futbolunda ismi bilinen iyi bir oyuncu. 32 yaşında Atletico’ya transfer oldu. Bu sezon başı 34 yaşında iken yine yurt dışından hatırı sayılır teklifler aldık Emre için. Fenerbahçe’de 1 senelik daha kontratı var. Süre sonunda tekrar bakacağız.

‘Beşiktaş’tan alacağım var ama...’

Son dönemde Beşiktaş’ın yaptığı birçok transferde imzan var. Hatta Beşiktaş’tan 18 milyon TLalacaklı olduğun da söyleniyor. Doğru mu bu?

Çok abartı bir rakam. Kabaca böyle bir alacak için 180 milyonluk transfer olması gerek. Ancak alacaklı olduğum doğru. Bu 4 senede oluşan bir alacak, tam rakamı şu an bilemiyorum ama 5-6 milyon TL’yi geçmez. Benim getirdiklerimden bir Queresma için 7.3 milyon Euro bonservis ödendi. Hilbert, Simao, Guti bedava, Ernst 2.3 milyon, Cenk Gönen 1 milyon, Veli Kavlak 700 bin Euro... Fernandes önce bedava kiralık geldi sonra 2 milyon Euro’ya bonservisini aldım. Bakın herkes Beşiktaş’ı icraya verdi ama ben vermedim. Hâlâ çalışıyorum onlarla ama alacağım onu biliyorum, emeğim var orada. En son Demba Ba’yı ve Atletico Madrid ile Fiorentina’nın istediği Gökhan’ı, oyuncunun da talebiyle Beşiktaş’a getirdim.

Salih Uçan transferi için ne diyeceksin?

Çok önemli bir transfer. Fenerbahçe’de ilk 11 oyuncusu olmamasına rağmen Roma ısrarla transfer etmek istedi ve aldı. Burada menaceri Ömer Uzun’u da tebrik etmek gerekir. Çünkü tek pasaportu olmasına rağmen bu genç yaşta Roma gibi İtalya’da hatırı sayılır bir kulübe transfer olması önemli. Uzun vadeli düşünmeli Salih, belki bu sezon çok fazla zaman almayabilir ama eminim ki bir sonraki sezondan itibaren şans bulur. Kendisini o zamana hazırlamalı ve çok çalışmalı, onun başarılı olması diğer Türk futbolcuların da yolunu açar.