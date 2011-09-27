-Arda'nın maçına Türk hakem MADRİD (A.A) - 27.09.2011 - UEFA Avrupa Ligi'nde 29 Eylül perşembe günü oynanacak Rennes-Atletico Madrid maçını Türk hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Türk futbolcu Arda Turan'ın formasını giydiği Atletico Madrid'in maçı, tarihinde ikinci kez bir Türk hakem tarafından yönetilecek. 1974 yılında Celtic ile Atletico Madrid arasında oynanan Avrupa kupası yarı final maçında Türk hakem Doğam Babacan düdük çalarken, Babacan'ın o maçta Atletico'lu 3 futbolcuyu kırmızı kartla oyundan atması İspanyol basını tarafından hatırlatıldı. 34 yaşında olan ve 2008 yılından bu yana uluslararası maçlarda hakemlik yapan Hüseyin Göçek, İspanyol basını tarafından maç başına 5 sarı kart ve 4 maçta bir kırmızı kart ortalamasına sahip bir hakem olarak tanıtıldı.