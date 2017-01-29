Arda'nın İstanbul'a otel yaptıracağı iddia edildi

Rıdvan Dilmen'in başlattığı 'refenduma evet de' kampanyasına desteğiyle gündeme gelen Barcelona'lı futbolcu Arda Turan'ın İstanbul Sütlüce'ye otel yaptıracağı iddia edildi.

NTV'nin haberine göre, birikimlerini genellikle gayrimenkul ve arsa alarak değerlendiren Arda Turan bu kez otelcilik işine el atmaya karar verdi ve İstanbul-Sütlüce’den arsa satın aldı.

İddiaya göre Ardan Turan, 4 milyon dolar ödediği arsaya önümüzdeki aylarda otel yapılacak.

Milli futbolcu, en son Selenium Ataköy’den ev satın almıştı. Turan, 766 bin TL değerinde 1+1 büyüklüğünde iki daire tercih etti. Futbolcu’nun İstanbul’a geldiği zamanlarda yeni evinde kalacağı öğrenildi.