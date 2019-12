-Arda'nın hayali Real Madrid'e gol atmak MADRİD (A.A) - 15.08.2011 - Atletico Madrid'in yeni transferi Arda Turan, kulüp televizyonuna verdiği röportajda, "En büyük hayalim, Real Madrid'e gol atıp sahamızda maçı kazanmak" dedi. Arda, Atletico Madrid'e geldikten sonra ilk özel röportajını, kulübün televizyonuna verdi. 24 yaşındaki milli futbolcu, "Benim için güler yüz ve samimiyet çok önemli, Atletico'da bunu hissettim. Beni karşılayan yetkililer, başkan ve teknik heyette sıcak kanlılığı hissettim. İnsanın işini iyi yapabilmesi için çok güzel bir ortam. İstanbul'dan, Galatasaray'dan ayrıldığım yer, evim gibiydi. Ve evimden çıkıp diğer evime gelmiş gibi bir duygu hissettirdi, o yüzden çok mutluyum. Yani ailemden ayrı bir yerde gibi değil, ailemin içine gelmiş gibi hissediyorum" diye konuştu. Atletico Madrid taraftarı için "Onları gerçekten çok seviyorum, sebebi ise her zaman takımlarının yanında olmaları, çok para veren değil de çok mücadele eden insanlarla beraber olmaları" diyen Arda, Atletico Madrid taraftarının gerçeğini yansıttığını, o yüzden onlarla beraber çok önemli başarılara imza atmak istediğini dile getirdi. Arda, "En önemlisi, takımın bir parçası olmak istiyorum. Takım için savaşıp, takım için mücadele etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Milli futbolcu, Atletico Madrid'de şu ana kadar dışarıdan tanıdığı, başta Forlan olmak üzere Reyes, Thiago, Godin ve Lopez gibi futbolcuların çok üstün düzeyde olduklarını söyleyerek, bu futbolcularla birlikte oynamanın ve birlikte olmanın çok zevkli olacağını düşündüğünü vurguladı. -"Her zaman çok iyi mücadele edeceğim"- Arda, yeni takımındaki hedefleriyle ilgili soruya, "Ofansif bir oyuncuyum. Bu tür futbolcular genelde ön plana çıkan oyunculardır. Benim için önemli olan öncelikle takım için çalışmak, takım için mücadele etmek. Önce bunu yapmalıyım. Arkadaşlarım için kanımı ve terimi vermeliyim, ondan sonra futbol için yeteneklerimi sahaya sergilemeliyim. O yüzden yapabileceklerim bunlar diyorum. Atletico Madrid taraftarlarına her zaman çok iyi oynayacağım diye söz vermiyorum ama her zaman çok iyi mücadele edeceğim" diye cevap verdi. Futbolun, iyi rakiplerle ve iyi oynamayı düşünenlerle her zaman daha güzel olduğunu kaydeden Arda, "Hele bir de kaliteli, üst düzey yetenekli takım arkadaşlarınız varsa futbol çok daha güzel olabilir" dedi. Atletico Madrid'in tarihindeki ilk Türk futbolcu olan Arda, La Liga'da Messi ve Ronaldo gibi dünya yıldızlarına karşı oynamak istediğini belirtip, "Şu an, dünyanın en iyi iki oyuncusu onlar. O yüzden çıkıp onlara karşı mücadele etmek çok zevkli olacaktır" diye konuştu. Atletico Madrid'in hedefinin ilk 4'e girip gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğunu söyleyen Arda, "50 bini aşkın taraftarımız ve çok kaliteli oyuncularımız var. O yüzden bu savaşın içinde olabiliriz. Belki her türlü sürprizi de yapabiliriz. Ben buna inanıyorum" iddiasında bulundu.