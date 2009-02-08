Arda’nın gözyaşları

Turkcell Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Kayserispor ile 90. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalınca yüzler asıldı, Arda ağladı.



Karşılaşmadan sonra yaşadığı hayal kırıklığının etkisiyle gözleri dolan Arda Turan’ın soyunma odası koridorunda gözyaşlarına hâkim olamadığı, soyunma odasının yakınında bulunan kazan dairesine gelerek dakikalarda ağladığı öğrenildi.



Arda'nın iyi oynamalarına rağmen bu beraberliğe bir hayli moralinin bozulduğu ve gözyaşlarını tutamadığı, sarı-kırmızılı yöneticilerin teselli etmeye çalıştıkları genç futbolcunun güçlükle sakinleştiği bildirildi.



Hafta içinde eski kız arkadaşıyla çekilen samimi fotoğrafları basına yansıyan Arda’nın annesi, babası ve kardeşi tribüne gelerek milli futbolcuya destek verdi. Tribünlerin, “Arda buraya” tezahüratına önce karşılık vermeyen sarı-kırmızılı oyuncu, “Buraya gelmeyen Fenerli olsun” çağrısı üzerine tribüne gitti.

