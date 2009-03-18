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Spor

Arda'nın durumu kritik

Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor maçında sakatlanan Arda'nın Hamburg'a karşı forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

18 Mart 2009 02:00

Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor maçında sakatlanan Arda'nın Hamburg'a karşı forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Galatasaray'da Arda Turan belirsizliği sürüyor. Takımdan ayrı çalışan ve ağrıları süren Arda'nın Hamburg maçında oynamasının zor olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Kupası'nda Perşembe günü Hamburg ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Korkmaz, yönetiminde basına ve taraftara kapalı yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ana bölümünde kalecilerin de katıldığı teknik çalışmalar yapıldı.

Sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Shabani Nonda tedavilerinin ardından salon ve sahada takımdan ayrı çalıştırıldılar. Saha çalışması sırasında ağrıları devam eden Arda, Sağlık Merkezi'ne götürüldü. Arda'nın Perşembe günü oynanacak Hamburg maçında forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Tedavilerinin ardından Servet Çetin ve Tobias Linderoth salonda, Mehmet Topal, Emre Güngör ve Murat Akça ise sahada fizyoterapistler yönetiminde çalıştılar.

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