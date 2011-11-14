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Spor

Arda'nın dedesi toprağa verildi İSTANBUL (A.A)

14 Kasım 2011 19:38

-Arda'nın dedesi toprağa verildi İSTANBUL (A.A) - 14.11.2011 - Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın dün vefat eden dedesi İbrahim Sevis'in cenazesi toprağa verildi. İbrahim Sevis'in Haseki Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Futbol Federasyonu Eski Başkanı Haluk Ulusoy, Galatasaray Kulübü eski yöneticilerinden Murat Yalçındağ, İstanbul Büyükşehir Belediyespor antrenörü Arif Erdem, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, eski futbolculardan Emre Aşık, Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut ile Sevis'in yakınları katıldı. Cenaze töreninde milli futbolcu Arda Turan'ın oldukça üzgün olduğu görüldü.

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