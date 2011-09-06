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Spor

Arda'nın bonservisi ikiye katlandı MADRİD (A.A)

06 Eylül 2011 14:48

-Arda'nın bonservisi ikiye katlandı MADRİD (A.A) - 06.09.2011 - İspanyol spor gazetesi Marca, Atletico Madrid Kulübünün, Galatasaray'dan 12 milyon avroya aldığı Arda Turan'ın bonservis bedelini ikiye katlayarak 24 milyon avroya çıkardığını yazdı. Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Arda'nın bu dönem içinde sözleşmesini feshederek başka bir kulübe transfer olabilmesi için 24 milyon avro ödemesi gerekiyor. Arda'yı isteyen diğer kulüplerin de aşağı yukarı bu rakamı dikkate alarak Atletico Madrid'in kapısını çalmaları gerekiyor. Marca gazetesi, Atletico Madrid'in yeni transfer ettiği futbolcuların sözleşmelerine eklediği bonservis bedeliyle ilgili maddeleri öğrendiğini iddia ederek, 40 milyon avroya Porto'dan alınan Kolombiyalı Falcao'nun 60 milyon avroya yükseltilen bonservis bedeliyle takımın en pahalı futbolcusu olduğunu yazdı. Fiyatları belirlerken "gerçekçi bir politika izlediği" söylenen Atletico Madrid'in, 2014 yılına kadar sözleşmesini uzatan Jose Antonio Reyes'in bonservis bedelini 40 milyon avrodan, 20 milyon avroya indirdiği kaydedildi. 28 yaşındaki İspanyol futbolcunun, sözleşmesini uzatmasıyla birlikte net 2,5 milyon avro olan maaşının da 2 milyon avroya indirildiği öne sürüldü. Yapılan yorumlarda, teknik direktör Gregorio Manzano'nun, Reyes, Falcao, Arda üçlüsünü hücumdaki değişmez isimler olarak düşündüğü savunuldu. 

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