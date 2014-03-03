Arda'nın asist yaptığı Madrid derbisinde gollü beraberlik

İspanya La Liga'nın 26. haftası Madrid derbisine sahne oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid ile lider Real Madrid'in mücadelesi nefesleri keserken, karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Arda Turan, Koke'nin attığı golde asist yaparak sergilediği futbolla göz doldurdu.

Bu sonuçla Atletico Madrid ligde son 2 hafta 5 puan kaybederken, puanını 61’e çıkardı. Lider Real Madrid ise ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisini 16’ya çıkardı ve puanını da 64'e yükseltti. Real Madrid bu sonuçla haftayı zirvede tamamladı.

Atletico Madrid, haftaya 63 puanla lider giren Real Madrid’i Vicente Calderon’da ağırladı. Geçtiğimiz hafta Osasuna mağlubiyetiyle şok yaşayan Atletico Madrid, derbiyi kazanarak Real Madrid ile puanını eşitlemek için sahaya çıktı. Atletico’da milli futbolcu Arda Turan sahaya ilk 11’de çıktı. Kart cezası nedeniyle ligde son 3 hafta forma giyemeyen Cristiano Ronaldo’da bu karşılaşmada takımdaki yerini aldı.

Real Madrid, karşılaşmaya fırtına gibi başladı. Maçın henüz 3. dakikasında sahne alan Fransız yıldız Karim Benzema, kaleci Courtois’a yı mağlup ederek topu ağlarla buluşturdu ve Real Madrid’i deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Real Madrid kalesine etkili gelmeye başlayan Atletico Madrid’de Diego Costa 10. dakikada Sergio Ramos’un müdahalesiyle rakip ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirirken, ev sahibi takımın oyuncuları hakeme itirazda bulundu. Arda Turan da hakeme yaptığı itiraz nedeniyle sarı kart gördü.

28. dakikada beraberlik golü geldi. Arda ceza sahası içine verdiği ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Koke, yerden arka direğe sert ve düzgün bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu. Atletico Madrid skora 1-1 eşitlik getirdi.

Skora denge getirdikten sonra Real Madrid kalesine etkili gelmeye devam eden Atletico Madrid, 45 artı 1. dakikada Gabi’nin harika golüyle 2-1 öne geçti. Topu rakip yarı sahanın ortasında kontrol eden Gabi, kaleyi karşıdan gören noktadan yaklaşık 30 metreden çok sert bir şut çekti ve top ağlarla buluştu. Bu harika golle Atletico Madrid soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci devresine de Atletico Madrid hızlı girdi. Real Madrid kalesine Diego Costa ile etkili gelen ev sahibi takım yakaladığı net fırsatları gole çeviremedi. 64. dakikada Diego Costa, hakemi kandırmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kart gördü. Kart sınırında olan Brezilyalı futbolcu gelecek hafta forma giyemeyecek.

Atletico Madrid kalesine yüklenmeye başlayan Real Madrid aradığı golü Cristiano Ronaldo ile buldu. Portekizli yıldız ceza sahası içinden yerden yaptığı sert vuruşla golünü kaydetti ve skora 2-2 eşitlik getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmazken, maç da 2-2 eşitlikle sona erdi.