-ARDA'LI MİLLİ TAKIM OFANSİF OYNAYACAK İSTANBUL (A.A) - 28.03.2011 - (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, yarın yapacakları Avusturya maçında hücum anlayışıyla mücadele edeceklerini söyledi. Hiddink, Swissotel the Bosphorus'ta düzenlenen basın toplantısında, yarınki maçı kafasında birkaç kez oynadığını ama idmanda yaptıklarını sahada işleme koyacak olanın futbolcular olduğunu belirterek, ''Türk futbol kültüründe hücum futbolu ön planda. Hücum, hücum, hücum anlayışı var. Ben bu fikri terk edecek bir hoca değilim. Evimizde defansif oyun tarzı benimsemeyeceğiz. Dominant olan, topu aldığı zaman ileriye gitmek isteyen bir oyun tarzımız olacak'' dedi. Kadroda her zaman değişiklikler olabileceğini kaydeden Hiddink, ''Arda ve Mehmet Ekici, dikine oynayabilen oyuncular. İkisine de sahip olduğumuzda için hücum gücü yüksek bir takım oluyor. Gizlemeye hiç gerek yok, yarın Arda oynayacak'' diye konuştu. -''RAKİBİMİZ YARALI BİR TAKIM''- Hiddink, Avusturya'nın son maçında Belçika'ya yenilmesinin yarınki maçı daha tehlikeli hale getirdiğini belirterek, ''Rakibimiz yaralı bir takım, daha fazla tehlike arz edebilir. Rakibimiz çok sağlam, bunun farkında olmamız lazım'' dedi. Avusturya maçının çok önemli bir maç olduğunu vurgulayan Hollandalı teknik adam, ''Ama belirleyici bir maç değil. Çünkü Almanya büyük bir aksaklık olmazsa grubu lider tamamlayacak. Avusturya, Belçika ve Türkiye ikincilik için yarışıyor. İnsanlar şimdiden hesaplara başladılar, ben hesap yapmıyorum. Ama elemelerde bazı durumlarda beraberliğin bile son durumda büyük etki edeceğini düşünüyorum'' şeklinde konuştu. Hiddink, yarınki maçta avantajlarının taraftar olacağını, ancak oyuncuların coşkulu atmosfere kapılıp, kontrolü kaybetmeyeceklerini söyledi. Taraftarların yarın dezavantaj olarak da değerlendirilebileceğini vurgulayan Hollandalı çalıştırıcı, ''Duyguların işin içine girdiği her noktada bazı şeyler ters gidebiliyor. Bu destekten dolayı oyuncularımız yapmaları gereken şeyleri tam anlamıyla yapamayabilir. Çok coşkulu bir atmosferde oyuncularımız dominant olmak isteyecektir. Kontrolü kaybetmeyeceğiz. Oyuncularımız çok zeki olmamalılar. Oyunun ritmini gerektiği zaman azaltıp, gerektiği zaman artırmalılar'' diye konuştu. Hiddink, kadro yapısıyla ilgili bir soru üzerine ise takımda genç ve deneyimli oyuncular olduğunu, önümüzdeki dönemde A2 takımından da 1-2 oyuncuyu milli takıma alabileceklerini anlatarak, şunları söyledi: ''Genç oyuncularımız kendilerini gösterebilirlerse onları neden aramızda yer vermeyelim. Baskı altında da oyuncuların iyi performans sergilemeyi öğrenmesi lazım. Oynatmasak bile oyuncuları o havayı tatsınlar diye kadroya almak istiyoruz. UEFA Hakem Komitesi'ne yazı gönderdik. 'Finallerde 23 kişilik liste gönderiyorsunuz ama elemelerde bunu gönderemiyorsunuz. Eğer finallerde 23 oyuncu hakkı veriyorsanız, eleme turunda neden vermiyorsunuz' dedik. Bu konuda cevap bekliyoruz.'' -VOLKAN GALİBİYETE İNANIYOR- (A) Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Volkan Demirel, 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Avusturya ile yarın yapacakları maçı kazanacaklarına inandığını söyledi. Hiddink ile basın toplantısına katılan Volkan, yarınki maçın öneminin farkında olduklarını belirterek, ''Önümüzü görebilmek adına yarın kazanmak mecburiyetindeyiz'' dedi. Son Avrupa Şampiyonası'nda güzel şeyler yaşadıklarını anlatan Volkan Demirel, ''Orada Türk bayrağının dalgalanmasının ne kadar önemli olduğunu hissetmiştim. Bu hisleri tekrar yaşatmak için 2012 Avrupa Şampiyonası'nda olmamız gerektiğini biliyoruz. İlk hedef önümüzdeki maç. Yarın galip geleceğimize eminiz. Bütün futbolcular maç saatini bekliyoruz'' diye konuştu. Takımdaki genç futbolcuların iddialı oyuncular olduğunu kaydeden Volkan, Cenk Tosun ile ilgili soru üzerine, ''Cenk Tosun'un çok iyi gol vuruşu var. Çok iyi bir golcü. Gelecekte milli takıma çok büyük katkılar sağlayacaktır'' ifadelerini kullandı.