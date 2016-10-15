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Spor

Arda'lı Barça attı, Emre'li Deportivo baktı; 4-0

Karşılaşmanın gollerini Rafinha (2), Messi ve Luis Suarez attı

15 Ekim 2016 22:49

İspanya'da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona, 7. haftadaki 4-3'lük Celta Vigo yenilgisini 4-0'lık Deportivo La Coruna galibiyetiyle unutturdu. Arda Turan ile Emre Çolak'ı karşı karşıya getiren maçta Barça, sonuca kolay gitti. Ev sahibi ekip 21. dakikada Rafinha'nın golüyle 1-0 öne geçti. Brezilyalı oyuncu, 36. dakikada bir kez daha sahneye çıkarken, skoru 2-0 yaptı. Rafinha, Celta Vigo formasıyla Real Sociedad karşısındaki dublesinin ardından İspanya Ligi'nde 3 yıl sonra bir maçta 2 gol birden attı. 

43'te bu kez sahneye Luis Suarez çıktı. Neymar'ın asistinde topla iyi dönen Uruguaylı farkı 3'e çıkardı ve Barcelona ilk yarıyı 3-0 önde kapadı. 

Emre Çolak, 56. dakikada yerini bir başka tanıdık isim Ryan Babel'e bırakırken; sakatlıktan dönen Lionel Messi 55'te oyuna girdi. 58'de Neymar'ın asistini gole çevirdi ve maçın skorunu ilan etti: Barcelona: 4 - Deportivo la Coruna: 0. 

Bu sonucun ardından puanını 16 yapan Barcelona, zirve yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti. Deportivo la Coruna ise son 6 maçta 4. kez sahadan puansız ayrıldı ve 8 puanda kaldı.

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