Arda'lı Barça attı, Emre'li Deportivo baktı; 4-0

İspanya'da şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona, 7. haftadaki 4-3'lük Celta Vigo yenilgisini 4-0'lık Deportivo La Coruna galibiyetiyle unutturdu. Arda Turan ile Emre Çolak'ı karşı karşıya getiren maçta Barça, sonuca kolay gitti. Ev sahibi ekip 21. dakikada Rafinha'nın golüyle 1-0 öne geçti. Brezilyalı oyuncu, 36. dakikada bir kez daha sahneye çıkarken, skoru 2-0 yaptı. Rafinha, Celta Vigo formasıyla Real Sociedad karşısındaki dublesinin ardından İspanya Ligi'nde 3 yıl sonra bir maçta 2 gol birden attı.

43'te bu kez sahneye Luis Suarez çıktı. Neymar'ın asistinde topla iyi dönen Uruguaylı farkı 3'e çıkardı ve Barcelona ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.

Emre Çolak, 56. dakikada yerini bir başka tanıdık isim Ryan Babel'e bırakırken; sakatlıktan dönen Lionel Messi 55'te oyuna girdi. 58'de Neymar'ın asistini gole çevirdi ve maçın skorunu ilan etti: Barcelona: 4 - Deportivo la Coruna: 0.

Bu sonucun ardından puanını 16 yapan Barcelona, zirve yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti. Deportivo la Coruna ise son 6 maçta 4. kez sahadan puansız ayrıldı ve 8 puanda kaldı.