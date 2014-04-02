Arda'lı Atletico yarı final için Barcelona karşısında avantajı yakaladı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona ile Atletico Madrid, Nou Camp'ta karşı karşıya geldi. İki Brezilyalı oyuncu Diego ve Neymar'ın karşılıklı golleriyle maç 1-1 tamamlanırken, Barça ve Atletico'nun bu sezonki 4. maçı da berabere sonuçlandı.

Maça Atletico Madrid, çok hızlı başladı. 5. dakikada Barcelona kalecisi Pinto'nun hatalı vuruşu Arda Turan'da kaldı. Arda'nın ara pasında topla buluşan David Villa, müsait durumda çerçeveyi bulamadı.

Dakikalar ilerledikçe ev sahibi Barcelona, orta sahadaki üstünlüğü ele geçirdi ve Atletico Madrid kalesini adeta ablukaya aldı. Ancak Katalanlar'da başarılı savunmacı Gerrard Pique, Diego Costa ile hava topu mücadelesinde kötü bir şekilde yere düştü ve sonrasında oyuna devam edemedi. Pique'nin yerine oyuna genç oyuncu Bartra girdi.

Maçın 26. dakikasında ise Messi'nin zor pozisyondaki harika pasına hareketlenen Iniesta, tam topu ağlarla buluşturmak üzereydi ki Godin, cansiparane bir müdahaleyle tabelanın değişmesini engelledi.

İki Arjantinli teknik adamı karşı karşıya getiren bu maçta, Tata Martino'nun ardından Diego Simeone'de çok kritik bir oyuncusunu sakatlığa kurban verdi. Bu kez Atletico Madrid'in gol makinesi Diego Costa, bu pozisyonun ardından devam edemedi...

İlk yarının kalan dakikalarında ise Neymar ve David Villa'nın yarattığı tehlikeler de skoru değiştirmeyince, Nou Camp'ta ilk 45 dakikanın ardından soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarı, ilk devrenin son bölümüne oranla daha düşük bir tempoda başlasa da dakikalar 56'yı gösterdiğinde muhteşem bir gol geldi... Atletico Madrid'de Diego Costa'nın yerine oyuna giren Brezilyalı Diego, yaklaşık 35 metreden inanılmaz bir vuruş yaptı ve çatala gönderdiği füzesiyle kaleci Pinto'yu avladı. Madrid ekibi, bu golle Nou Camp tribünlerini susturdu ve 1-0 öne geçti.

Ancak bu dakikadan sonra ev sahibi Barcelona, Atletico Madrid üzerinde bunaltıcı bir baskı kurdu. Yaptığı presle rakibinin sahasından çıkmasına izin vermeyen Katalanlar,, 71'de Iniesta'nın süper ara pasına hareketlenen Neymar'ın tek vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi. Diego'dan sonra bir başka Brezilyalı maçta skoru değiştirdi.

Maçın kalan dakikalarında ise Iniesta ve Messi'nin etkili şutlarında Courtois, kalesini gole kapatırken çeyrek final ilk maçı 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 9 Nisan'da Vicente Calderon'da oynanacak.