Arda'lı Atletico 18 yıl sonra La Liga şampiyonluğuna yaklaştı

İspanya La Liga'da 33. hafta maçında Granada, Barcelona'yı 1-0 mağlup ederek Katalan ekibine şampiyonluk yolunda ağır bir darbe vurdu. İspanya Ligi'nde lider olan Arda Turan'lı Atletico Madrid, Getafe deplasmanından galibiyetle dönerse bitime 5 hafta kala Barcelona ile olan puan farkını 4'e çıkaracak. İspanya'da en son 1995-1996 sezonunda şampiyonluk yaşayan Atletico Madrid bu sezon bu başarıyı yakalarsa 18 yıl aradan sonra bir zafere imza atmış olacak.

Los Carmenes'da oynanan mücadelede maçın başında golü bulan Granada, Barcelona'nın baskısına rağmen bu üstünlüğünü maç sonuna kadar korumayı bildi. Granada'nın Barcelona'yı 43 yıl sonra ilk kez yendiği maçın tek golü 16. dakikada Yacine Brahimi'den geldi.

Bu galibiyetle puanını 37'ye çıkaran ev sahibi ekip 13. sıraya yükselirken, 78 puanda kalan Barcelona zirve yarışında ağır yara aldı.

Atletico kazanırsa şampiyonluk yolunda büyük adım

Barcelona'nın aldığı bu mağlubiyet Arda Turan'ın formasını giydiği Atletico Madrid'e yaradı. Real Madrid ve Barcelona ile şampiyonluk yarışı veren Atletico Madrid, bu hafta Getafe deplasmanında kazanması durumunda bitime 5 hafta kala Barcelona ile olan puan farkını 4'e çıkarmış olacak.

Bu hafta başlarken zirve yarışında Atletico Madrid'in 3 puan gerisinde olan Real Madrid, Almeira'yı 4-0'lık skorla geçti.Bu sonuçla Real Madrid maç fazlasıyla Atletico Madrid'le puanlarını eşitledi.