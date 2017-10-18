Ardahan'da yollar buz bistine döndü

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'da kar yağışının ardından soğuklar etkili olmaya başladı.

Kentte hava sıcaklığının gece sıfırın altında 1 dereceye düşmesiyle birlikte yollar buz pistine döndü. Ağaçların üzerinde biriken karların buz tutması sonucu çok sayıda dal kırıldı, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu. Karın keyfini her zamanki gibi çocuklar çıkardı. Okul bahçesinde kartopu oynayan çocuklar, karı sevdiklerini, üşümediklerini söyledi.

Ardahan Belediyesi ekipleri, ana cadde ve kaldırımlarda biriken kar ve buzları temizlemek için çalışma başlattı.



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