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Ardahan'da trafik kazası; midibüs şarampole yuvarlandı, 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

Midibüs, jandarma ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.

12 Mayıs 2018 14:13

Iğdır'dan Gürcistan'a giden midibüsün Ardahan'da şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD, sağlık ve jandarma görevlilerince çıkartılarak ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Iğdır'dan Gürcistan'a giden Ali Ekber Kumak'ın kullandığı midibüs, Çıldır-Aktaş karayolu Mozaret Dağı mevkisinde şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile Barış Özüm, Nilgün ve Hatice Kıraç olay yerinde yaşamını yitirdi.

Midibüsteki Mehmet Fatih, Erol Altay, Neşe Sadıç, Taner Aldaş, Ayşe Nur Yıldız, Osman Özen, Emine Ebru Satır, Esra Aktürk, Serap Bozdağı, Kenan Unutmaz, Feyzullah Gürel, Zehra Betül Demir, Barış Uslu, Özlem Özen, Taner Bozdağ, Ali Uzun, Neslihan Sonem, Sedanur Yadigaroğlu, Çağla Öneç, İlknur Selin Türk, Cüneyt Boyat ve Nazıl Ağan yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD, sağlık ve jandarma görevlilerince çıkartılarak ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Cesetler, Çıldır Sağlık Merkezi morguna gönderildi.

Midibüs, jandarma ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.

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