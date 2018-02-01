Ardahan'da tipi mahsurları kurtarıldı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 105 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yolunda mahsur kalan sağlık çalışanları ve vatandaşlar, İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ardahan\'da etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle merkeze bağlı 105 köy yolu ulaşıma kapandı. Tepesuyu ile Küçük Sütlüce köyleri arasında 8 araç kara saplanarak mahsur kaldı. Araçlara ulaşmak için İl Özel İdare Müdürlüğü\'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. İş makineleriyle bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan aralarında 2 doktor ve bir hemşirenin de bulunduğu vatandaşları kurtardı.

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