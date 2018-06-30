Ardahan'da polis bir sivili öldürdü

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Ardahan’ın Samandöken köyünde özel harekatçıların ve korucuların yakın mesafeden açtığı ateş sonucu İsmail Karakaş adlı çobanın hayatını kaybettiğini duyurdu. Ardahan Valiliği konuya ilişkin açıklamasında “Kobra aracına yaklaşmaya çalıştığı görülen ve dur ikazına uymayan şahıs hayatını kaybetmiştir. Olay yerinde yapılan incelemede kişinin, Samandöken köyünden İ.K (34) isimli sivil şahıs olduğu değerlendirilmektedir” açıklamasında bulundu.

Olaya ilişkin “Halka huzur verin” başlığıyla yazılı bir açıklama yayımlayan Başaran, “Bir iktidarın görevi halkın huzurunu kaçırmak, insanların güvensiz ve şiddet dolu bir ortamda yaşamasına ve çalışmasına yol açmak değildir. Bu ortamı büyütmek hiç değildir” dedi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

Bugün Ardahan Göle Samandöken (Sinot) köyünde yaşanan yeni bir örnek iktidarın bu tutumunun devam ettiğini göstermiştir.

Özel harekatçıların ve korucuların yakın mesafeden açtığı ateş sonucu hayvanlarını otlatmakta olan İsmail Karakaş isimli 1980 doğumlu bir çoban öldürülmüştür. Çobanın yardımcısı ve köyde yaşayanlar olayın tanığıdır.

Bu yetmemiş gibi, bu durumun neden kaynaklandığını anlamak için toplanan halka özel harekatçılar tarafından plastik mermi ve gazla sert bir şekilde müdahale edilmiştir.

İsmail Karakaş ilk değildir, ama iktidarın bu saldırgan anlayışı devam ettikçe maalesef son da olmayacaktır. Hükümete bir kez daha sesleniyoruz. İnsanlara huzur verin. İsmail Karakaş’ın öldürülmesine neden olan kişiler hakkında derhal soruşturma başlatın, sorumluların açığa alınmasını sağlayın. “Terörist öldürdük” içerikli yalana dayalı resmi açıklamalarla konuyu geçiştirmeye, halkı kandırmaya çalışmayın.

İsmail Karakaş’a rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu tür her olayın hukuken ve siyaseten takipçisi olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz.

Valilikten açıklama

Ardahan Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"30.06.2018 Cumartesi günü, saat:10.00 sularında Jandarma Genel Komutanlığınca gelen bir ihbarda Göle Samandöken köyü yakınlarındaki bir bölgede 4 kişilik silahlı BTÖ mensuplarının olduğu belirtilmesi üzerine ihbar mahalline yakın bir bölgede görev icra etmekte bulunan kuvvetler ihbarda belirtilen söz konusu bölgeye yönlendirilmiş, bölgeye yaklaşan güvenlik kuvvetleri kişilerden birinin orman içine kaçtığı, diğerinin orman kenarındaki hendeği kullanarak Kobra aracına yaklaşmaya çalıştığının görülmesi üzerine Kobradan bölgeye doğru yapılan atış sonucu kobra aracına yaklaşmaya çalışan ve dur ikazına uymayan şahıs hayatını kaybetmiştir. Olay yerinde yapılan incelemede kişinin, Samandöken köyünden İ.K (34) isimli sivil şahıs olduğu değerlendirilmektedir. Hem adli, hem de idari açılan soruşturmayla olay bütün yönleriyle araştırılmaktadır. Cenaze otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş."