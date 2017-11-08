Ardahan’da PKK/KCK operasyonu: 8 tutuklama

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN’da PKK/KCK\'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan HDP İl Başkanı Özcan Yılmaz\'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK\'ya yardım ve yataklık ettikleri belirtilen kişilere yönelik geçen 2 Kasım\'da operasyon düzenledi. İl merkezi ile merke bağlı bazı köylerdeki adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP İl Başkanı Özcan Yılmaz\'ın da yer aldığı 10 kişi gözaltına alınarek emniyete götürüldü. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye çıkarıldı. HDP İl Başkanı Özcan Yılmaz ile birlikte 8 kişi \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





