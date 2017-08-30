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Ardahan'da PKK propagandasına 5 tutuklama

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA) - ARDAHAN'DA terör örgütü PKK propagandası yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

30 Ağustos 2017 15:07

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA) - ARDAHAN\'DA terör örgütü PKK propagandası yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kent merkezindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Ardahan Cumhuriyet Savcılığı\'na sevk edildi. Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece, \'Terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

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