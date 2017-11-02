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Ardahan'da PKK operasyonunda HDP İl Başkanı da gözaltında

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da terör örgütü PKK/KCK‘ya yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda, aralarında HDP İl Başkanı Özcan Yılmaz'ın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı

02 Kasım 2017 20:22

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'da terör örgütü PKK/KCK‘ya yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda, aralarında HDP İl Başkanı Özcan Yılmaz\'ın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK\'ya yardım ve yataklık ettikleri belirtilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. İl merkezi ile merke bağlı bazı köylerdeki adreslere bugün sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP İl Başkanı Özcan Yılmaz\'ın da yer aldığı 10 kişi gözaltına alınarek emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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