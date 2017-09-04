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Ardahan’da orman yangını

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'ın merkeze bağlı Ölçek köyü ile Hanak İlçesine bağlı Altaş köyü arasında orman yangını çıktı

04 Eylül 2017 22:12

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'ın merkeze bağlı Ölçek köyü ile Hanak İlçesine bağlı Altaş köyü arasında orman yangını çıktı. 
Ölçek Köyü Komlar mevkiinde sabah saatlerinde çıkan yangın, büyüyerek devam ediyor. Ardahan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, orman işçileri, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Yangının yaklaşık 10 dekarlık bir alan üzerinde etkili olduğunu belirten yetkililer, kontrol altına almak için çevre illerden de yardım ve helikopter talep ettiklerini söylediler. Takviye ekiplerle yangına müdahalenin sürdürüldüğünü belirtilirken, alevlerin bölgede herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediği kaydedildi. 

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