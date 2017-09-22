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Ardahan'da Kafkas Arısı Gen Merkezi'nde yangın

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN'ın Posof İlçesi'ndeki Kafkas Arısı Gen Merkezi İşletmesi'nde çıkan yangında birçok arılı kovan zarar gördü

22 Eylül 2017 14:13

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN\'ın Posof İlçesi\'ndeki Kafkas Arısı Gen Merkezi İşletmesi\'nde çıkan yangında birçok arılı kovan zarar gördü.
Posof İlçesi Bükler mevkindeki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü Ana Arı Üretim İşletmesi\'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Posof Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, birçok arılı kovanda zarar meydana geldi. İşletme sorumlusu Selçuk Bayraktar, \"Ana arı üretim işletmemizde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kovanları yangın esnasında yerlerinden indirip, uzaklaştırarak kurtardık. Bazı kovanlarda yangından dolayı islenme oldu. Allah\'a şükür peteklerde bir sıkıntı yok. Arkadaşlar ve itfaiyenin gelmesiyle yangın söndürüldü, yoksa hep yanardı\" dedi.

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