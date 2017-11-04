Ardahan'da kadınlardan hakemliğe ilgi

Ardahan\'da Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği bünyesinde eğitimlerini tamamlayan 10\'u kadın toplam 17 hakem, kokart takarak yeşil sahalara indi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Şube Başkanı İbrahim Gök, \"Bizim en büyük gururumuz erkeklerden çok bayan hakemlerimizin olmasıdır\" dedi.

Gençlik Merkezi Spor Salonu\'nda, bir üst klasmana terfi eden 10\'u bayan olmak üzere toplam 17 hakeme kokartlarının verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Vali Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı AK Parti\'li Faruk Köksoy, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü çalışanları ile hakemler katıldı. Hakemliğin zor bir meslek olduğuna işaret eden Vali Mehmet Emin Bilmez, törende yaptığı konuşmada, \"Hakem sayımızın çoğalmasına katkı sunan herkesi tebrik ediyorum. Bu yıl eğitimini tamamlayarak zor bir meslek olan hakemliğe adım atan sporcularımıza Allah sabır, güç ve kuvvet versin. Hakemlerimizi tebrik ediyorum. Bu göreve talip oldukları için de ayrıca kutluyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hakemlerden genel detaylar

-Katılımcılardan detaylar

-Belediye Başkanı Faruk Köksoy\'un konuşması

-Vali Mehmet Emin Bilmez\'in konuşması

-Hakemlere kokartlarının takılması

-Fotoğraf çekimi

-Pasta kesilmesi

-Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği başkanı İbrahim Gök ile röp.

-Hakemlerle röp.

HABER-KAMERA: DİNÇER AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)