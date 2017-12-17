Ardahan'da kaçakları köylüler yakaladı

Alper TURGUT/POSOF(Ardahan), (DHA)- GÜRCİSTAN\'dan yasa dışı yollarla Türkiye\'ye giriş yapan 4 kişiden 2\'si Ardahan\'ın Posof ilçesindeki Türkgözü köylüleri tarafından yakalandı. Köylüler, ayakları ıslanan kaçaklara çorap verip, karınlarını doyurduktan güvenlik güçlerine teslim etti.

Gürcistan\'a açılan Ardahan\'ın Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı’na yakın Türkgözü köylüleri, araziden yurda girmeye çalışan 4 kişiyi fark etti. Gürcistan\'dan Türkiye\'ye yasa dışı yollarla giriş yapan 4 kişiyi takibe alan köylüler, yanlarına gitti. Köylüler kaçakçıların 2\'sini yakalarken, diğer 2\'si kaçtı. Uyrukları ve isimleri tespit edilemeyen 2 kişinin ayakkabıve çoraplarının ıslandığını fark eden köylüler, çorap ve yiyecek verdi. Köylüler, daha sonra yakaladıkları 2 kişiyi güvenlik güçlerine teslim etti. Kaçan 2 kişinin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

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