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Ardahan'da bulunan ceset Yarbay Karl Karloviç'e ait çıktı

Cesedin Rus General Vasiliy Geyman’a ait olduğu düşünülüyordu

21 Mayıs 2017 11:57

Ardahan’a bir inşaatın temel kazısı sırasında 25 Nisan’da bulunan ve Rus General Vasiliy Geyman’a ait olduğu iddia edilen tabut içindeki cesedin kimliği belli oldu. Cesedin Yarbay Karl Karloviç Rjpetski olduğu anlaşıldı.

Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre Kars Müzesi’nde mühürlenip koruma altına alınan subayın, Yarbay Karl Karloviç Rjepetski olduğu anlaşıldı.  Yarbay Karloviç’in, 1. Kafkas Kolordosu 20. Piyade Tümeni 78. Navaginskiy Alayı’na mensup bulunduğu, ölüm tarihinin 1894, ölüm nedeninin de hastalıktan kaynaklı olduğu öğrenildi. 

Türk uzmanların, cesedin üzerindeki üniformadan Rus yarbayın kimliğiyle ilgiyi bazı bilgileri elde ettikleri, Rus yetkililerle yapılan görüşmeler sonucunda da yüzde 99 ihtimalle kimliğinin belli olduğu kaydedildi. Yarbay Karloviç’in Rus arşivlerinde mezar yerinin, Ardahan Asker Mezarlığı olarak geçtiği ifade edildi. 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Tanrıseverdi ile Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yapan Ardahan Savcısı Emre Gezer’in, Tarih Dergisi’nin haziran sayısında, Ardahan’da bulunan mezarla ilgili bilimsel bir yazısının yayınlanacağı öğrenildi.

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