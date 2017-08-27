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Ardahan'da bal festivali coşkusu

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN Belediyesi, tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen 'Ulusal Kültür ve Bal Festivali' yurt içinden ve dışından gelenlerin katılımı ile coşkulu biçimde kutlandı

27 Ağustos 2017 13:13

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN Belediyesi, tarafından bu yıl 16\'ncısı düzenlenen \'Ulusal Kültür ve Bal Festivali\' yurt içinden ve dışından gelenlerin katılımı ile coşkulu biçimde kutlandı.
Geleneksel hale gelen ve her yıl olduğu gibi gerek Türkiye ve yurt dışından gelenlerin katılımıyla coşkulu kutlanan bal festivalinin ikinci günü Çamlıçatak Ormanları\'nda yapıldı. Festivale, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu,  25\'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, çeşitli STK temsilcileri ve yaklaşık 4 bin kişi katıldı.
Ardahan balının coğrafi işaret patentini alması nedeniyle Ulusal Kültür ve Bal Festivali\'nin bu yıl ayrı bir önem taşıdığını belirten Belediye Başkanı Faruk Köksoy, \"Kafkas Arı ırkının gen merkezi olan Ardahan’da yaklaşık 300 çiçekten almış olduğu polen ile karışmış balın coğrafi işaret patenti alması hem üretici hem de tüketici için çok önemlidir\" dedi.  Konuşmaların ardından süzme bal, petek bal ve ana arı üretim dallarında dereceye giren üreticilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Ses sanatçıların sahne aldığı festivalde katılımcılar uzun süre halay çekti.

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