Ardahan'da askeri araç devrildi: 11 yaralı

Ardahan'ın Göle ilçesindeki şehit Piyade Uzman Çavuş Tayfur Hançer'in cenazesinde görevli askerleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 asker yaralandı.

Alınan biliye göre, Göle ilçesindeki şehit Piyade Uzman Çavuş Tayfur Hançer'in cenazesinde görev yapan askerleri taşıyan minibüs, Kars-Göle karayolunun 9. kilometresi Tahtakıran mevkisinde, önüne çıkan at arabasından kaçmak isterken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Yaralı askerler, 112 Acil Servis ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Ardahan Valisi Ahmet Deniz, yaptığı açıklamada, eskerlerin durumları hakkında bizzat bilgi sahibi olduğunu söyledi.



Askerlerin hayati tehlikesi olmadığı bilgisini veren Deniz, "Şu an şükürler olsun, olumsuz bir durum yok. Araç yoldan çıkıp devrilince askerlerimiz yaralanmış. Hayati tehlikesi olan kimse yok" diye konuştu.