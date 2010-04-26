Arda’dan veda mesajı

T24 - Tribünlerin tepki gösterdiği G.Saray Kaptanı, sezon sonu gidecekmiş gibi konuştu: “Avrupa’yı istiyorum. Herhalde taraftar da burada daha fazla faydalı olamayacağımı düşünüyor. Şampiyonluk da sanırım benim yüzümden kaçtı.”



G.Saray'da kaptan Arda Turan, Bursa maçından sonra yaptığı açıklamada vicdanının rahat olduğunu söylerken, sezon sonu takımdan ayrılabileceğinin sinyalini verdi.



Dün stattan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan genç kaptan yeni sezonda kalıp kalmayacağı ile ilgili bir soruya “Bu yönetimin vereceği bir karar. Her karara saygılıyım. Avrupa’da da oynamak istiyorum. Herhalde taraftar da burada daha fazla faydalı olamayacağımı düşünüyor. Bana ’Kal’ derlerse kalırım, ’Git’ derlerse giderim. Ben hiçbir zaman ’Yıldızım’ demedim. Ne isterlerse onu yaparım. Kalsam da gitsem de her zaman G.Saraylıyım” yanıtını verdi. Arda bu sözleri sonrası “F.Bahçe’de forma giyen Emre Belözoğlu da bu şekilde söylüyordu” yorumlarına ise “O Emre’nin kişisel fikridir” karşılığını verdi.





‘Ben robot değilim'



Taraftarların tepkisinin de kendisini üzdüğünü belirten milli oyuncu “Ben Tugay’ı, Arif’i ıslıklamadım. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Onların geldiği yerden geldim. Kusurum olsaydı, büyüklerim gereken uyarıyı yapardı. Ben robot değilim. Kimseye kırgın değilim ama onların da aileme ve sevdiklerime saygılı olmalarını bekledim” dedi.



Şampiyonluk konusunda hangi takımı şanslı gördüğü yönündeki soru üzerine “Biz olamıyorsak, kimin olduğu önemli değil” değerlendirmesini yapan Arda takımın zirveden uzak kalmasıyla ilgili olarak ise imalı konuştu: “Sebebi benim herhalde. Benim bireysel performansım oldu. Bana öyle gösterdiler.”





Arda’ya protesto



G.Saray'da futbolcularla taraftarlar barışırken, kapalı tribünün Arda’ya tepkisi sürdü. Manisa maçında taraftarların çağrısına cevap vermeyen Arda, Sami Yen’de yeni açık tribündeki taraftarlara kadar giderek sevgi gösterilerine karşılık verdi. Buna karşın Arda’yı, kapalı tribün çağırmadı.



