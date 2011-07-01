-ARDA'DAN TEKNİK DİREKTÖRLERE SİTEM İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - Galatasaray Futbol Takımı kaptanı Arda Turan, Türkiye'de genç futbolcuların yeterli düzeyde şans bulamadığını belirtti. Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan ''Herkes İçin Futbol Bülteni''nin 3. sayısına açıklamalarda bulunan Arda Turan, gençlerin futbola yönelmesinde sokak futbolunun önemine değinirken, altyapılarda bazı yanlış uygulamaların bulunduğunu vurguladı. Kendisinin de içinde bulunduğu 1987 jenerasyonunun hep çok beğenildiğini ve büyük yetenekleri içinde barındırdığını dile getiren Arda, o yetenekli arkadaşlarından birçoğunun ise bugün kaybolduğunun altını çizerken, şu ifadeleri kullandı: ''Ben burada sorumluluğu biraz antrenörlere yüklüyorum. Benim de başıma aynı şey gelebilirdi. Manisaspor'a gitmeseydim, Ersun Yanal bana şans vermeseydi, bugün olduğum yerde olamazdım. Türkiye'de genç oyunculara yeterince şans verilmiyor. Bugünkü genç arkadaşlarımızın birçoğunun da aynı şekilde şans verilmediği için kendini gösteremediğini, geliştiremediğini görüyoruz. Hocaların birçoğunun yeterince cesur davranmadığını düşünüyorum. 40 defa genç milli olmuş, Avrupa'nın genç yıldızları ile büyük turnuvalarda oynamış bir oyuncu, şans verildiğinde Spor Toto Süper Lig'de gayet güzel oynar.'' -''ANTRENÖRLER BASKI YAPIYOR''- Arda, oyunculardan küçük yaşlardan itibaren kazanmaları istenerek baskı altına alındığına değinirken, ''Bu yüzden antrenörler, oyunculara kötü davranıp bağırıyorlar. Oyunculara baskı yapıyor, kazanmak uğruna onlara şans vermiyorlar. Çok şükür ben Galatasaray altyapısında böyle bir şey yaşamadım'' dedi. Kendisinin futbol yaşantısında zor dönemeçler olduğunu ve futbolu bırakma noktasına dahi geldiğini belirten başarılı futbolcu, şunları kaydetti: ''Benim çok zor dönemlerim oldu, çok ağır bir sakatlık geçirdim. Bırakın oynamayı, nefes almakta zorlandığım zamanlar oldu. Futbolu bırakmayı bile düşündüğüm bir dönem oldu. O dönemde okuduğum bir kitap benim hayatımı değiştirdi. Marcel Desailly'nin (Kaptan) kitabı hayata ve futbola bakış açımı değiştirdi. O kitabı okuyup, 'Benim gibi bunları yaşayan başkaları da varmış' dedim. Bence, futbola başlamış, bu işi yapmak isteyen tüm çocuklara dağıtılmalı. Tüm genç futbolcular o kitabı okumalı. Öğrenecekleri çok şey var.''