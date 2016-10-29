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Spor

"Arda'dan sonra Burak Yılmaz da o saate servet ödedi"

Yılmaz'ın saat koleksiyonu olduğu söyleniyor

29 Ekim 2016 15:50

Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz'ın yeni saati için rekor bir ücret ödediği öne sürüldü. Yılmaz'ın ünlü saat markası Patek Philippe'in sınırlı sayıda ürettiği model için sipariş verdiği iddi edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Yılmaz'ın, Patek Philippe Nautilus modelinin 40. yılı için özel olarak tasarlanan ve dünyada sadece 700 tane bulunan saat için 100 bin dolar (Yaklaşık 310 bin TL) ödediği ileri sürüldü. Yılmaz'ın koleksiyonunda, Rolex, Vacheron Constantin ve Audemars Piguet gibi markalar da bulunduğu söyleniyor.

Yılmaz, daha önce de aynı markanın Chronograph Rose Gold modeli için 75 bin dolar (225 bin TL) ödemişti.

Kısa bir süre önce de Barcelona forması giyen Arda Turan 1 milyon Euro'luk saat koleksiyonuna bir yenisi daha eklemişti. Turan yeni saati için 140 bin dolar (430 bin TL) ödemişti.

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Burak Yılmazsaatservet ödediPatek Philippe

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