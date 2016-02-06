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Spor

Arda'dan Kral'a veda!

"Her şey için teşekkürler kral"

06 Şubat 2016 20:13

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Arda Turan, Galatasaray'dan Çin'in Beijing Gouan Kulübü'ne transfer olan Burak Yılmaz için sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

Galatasaraylı oyuncu ile Milli Takım kampında çekilmiş oldukları bir fotoğrafı instagram hesabından paylaşan Arda Turan, "Her şey için teşekkürler kral. Yeni kariyerinde ailenle, sevdik sevdiklerinle, evladınla başarı, mutluluk ve huzur diliyorum. Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun" ifadelerini kullandı.   

Galatasaray'ın 2012 yılında 5 milyon Euro'ya Trabzonspor'dan transfer ettiği Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı forma altında 2'şer Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

 

 

 

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