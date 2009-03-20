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Spor

Arda'dan imalı sözler!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, maç sonrası yaptığı açıklamada "Taraftardan özür diliyoruz" dedi.

20 Mart 2009 02:00


Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, maç sonrası yaptığı açıklamada "Taraftardan özür diliyoruz" dedi.

Oldukça ağlamaklı bir ifadesi olan ve çok üzgün olan Arda, "Zor zamanlarda karakterli oyuncular olmak zorundayız. Taraftardan özür diliyoruz. Tüm mücadelemizi verdik. Kötü goller yedik. Futbolda Avrupalılar hatayı affetmiyor, bulduklarını atıyor. Böyle elenmek üzücü. Özellikle 2-0'dan 3-2'ye gelmesi. Söyleyeceğim çok az şey var. Herşey klasik cümle olacak. Kaybettik, üzgünüz, yapacak birşey yok... Taraftarımız UEFA Kupası'nı hediye vermek istedik ama olmadı" dedi.

Arda, finalin Fenerbahçe'nin stadında oynanacak olmasıyla ilgili olarak "Keşke herkes bizi destekleseydi. Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar... Final Fenerbahçe Stadı'nda diye insanların kalbine inecekti. Bu kadar sıkıntı ve korku vermeye gerek yoktu. Bizim için önemli olan Türkiye'nin başarılı olması. Taraftarımızdan özür diliyoruz" dedi.

Arda, sakat olması ve maçta son anda oynaması ile ilgili, "Biz her zaman fedakarlığa hazırız. Sabah yüremiyordum. Keşke oynamasaydım da takım turu geçseydi. Yanlış birşey söyleyip insanları üzmek istemiyorum" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Arda son olarak da, "Guerrero'nun vurdugu top gol olunca yıkıldım. Sonuçta yeni oynayan arkadaşlarımız da var..Stopersiz, sol beksiz oynuyoruz.. Kalan oyuncularla oynamaya çalışıyoruz. Zaman zaman biz de onlara yardım etmeye çalışırken sıkıntı çekiyoruz. Böyle kritik anlarda tecrübesizlikler gol oluyor" diyerek sözlerini tamamladı.

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