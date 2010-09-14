Arda'dan iki çaya 500 liralık bahşiş

T24 - Dün akşam Ali Sami Yen Stadı'nda Gaziantepspor ile oynanan karşılaşmada, sakat olduğu için forma giyemeyen Arda Turan, maça sevgilisi Sinem Kobal ile birlikte geldi.







Maçın devre arasında soyunma odalarının bulunduğu alandan sevgilisi ve kendisi için çay alan Arda, top toplayıcılık görevini yapan çocuktan çayları Sinem Kobal'ın yanına kadar getirmesini rica etti.



Kendisini kırmayan ve çayları sevgilisinin yanına kadar getiren çocuğun başını okşayan Arda Turan, çocuğa tam 500 TL bahşiş verdi. Milli futbolcu, daha önce de sevgilisi için sinema kapattırmıştı.



Kendisi de bir zamanlar top toplayıcısı olarak saha kenarlarında görev yaptığından, Arda Turan'ın zaman zaman bu görevi yapan çocuklara harçlık verdiği ya da gönderdiği biliniyor.



