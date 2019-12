Arda'dan G.Saray'a yanıt: Vicdanım rahat

T24 - Arda Turan, Nou Camp"ta Barcelona"nın zaten herkesi yendiğini belirterek kendilerini üzen olayın maçın farklı bir skorla sonuçlanması olduğunu ifade etti. Başarılı oyuncu Atletico Madrid"in hedefinin Şampiyonlar Ligi"ne katılmak olduğunu belirterek; “ Tabi ki böyle bir yenilgiyi kimse istemez. Ama Katalan ekibi çok saygı duyulması gereken bir ekip ve Messi"de tartışmasız dünyanın en önemli oyuncusu” dedi.







Arjantinli oyuncu Lionel Messi ile hiçbir futbolcunun kıyaslanamayacağını ifade eden Arda, “Bırakın beni başka bir futbolcuyu bile kıyaslamak çok saçma bir şey” dedi. Kendi yetenekleri doğrultusunda önemli bir oyuncu olduğunu belirten Arda, “Avrupa"nın en önemli kulüplerinde oynayabileceğimi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi yeterli süre de alıyorum. O yüzden hayallerim ve hedeflerim doğrultusunda ilerlemek benim için çok heyecan verici” diye konuşurken hiçbir zaman Messi ya da Ronaldo gibi olamayacağını da belirtti.





'Manşetler kıskançlık dolu'



Türkiye"de “Arda da Messi"yi” izledi diye haberlerin yapılmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade eden genç oyuncu, “Halbuki ben beklerdim ki Arda"da Nou Camp"a çıktı desinler. Ben Nihat ağabeyin soyunma odasında fotoğrafını görünce hemen çektim. Ama Türkiye"deki manşetler kıskançlık ve yanlış anlama ile dolu. Ama ben ne olursa olsun ülkemi temsil etmek için kendi kariyerimi sürdürmek için sonuna kadar savaşacağım. Göreceksiniz de en iyisini başaracağım" diyerek adeta meydan okudu





'İspanya'da çok mutluyum'



Galatasaray"ın eski yıldızı İspanya"da çok mutlu olduğunu da belirtti. Herkesin ona “Turko” diye hitap ettiğini söyleyen Turan, Türk diye hitap edilmek benim için çok önemli. La Liga çok kaliteli bir lig. Yani her an herkese karşı yenilebilirsiniz o yüzden çok dikkatli oynamanız lazım dedi. Temsilcimiz Türkiye Süper Ligi"nin La liga kalitesine gelmesini dileyerek bunun için en önemli şartın tribünlerin dolmasını gösterdi.





'Spor ve magazin basınına göndermeler'



Başarılı oyuncu magazin basınına ve spor basınına da göndermelerde bulundu. “İspanya"da kim olursanız olun sadece sahada ne yaptığınız önemlidir. Tabi ki çok önemli oyuncuların gazetelerde fotoğrafları yayınlanıyor ama sadece bir yemeğe gittiler diye yazılıyor diyen Arda, yani haber yapılsa da onları rahatsız etmeyecek ve özel hayatlarına müdahale etmeyecek şekilde yapılıyor dedi. Turan, Türkiye"de böyle bir şeyi bazı kişilerden beklemenin de çok zor olduğunu ifade ederek basın mensuplarına taş attı.





'Bu işe baş koyduk'



Arda Turan, 7 Ekim"de oynanacak olan Almanya maçının çok önemli olduğunu da dikkatleri çekti. Başarılı yıldız, bu işe baş koyduklarını ifade ederek, "Almanya ve Azerbaycan maçlarından sonra gidemeyeceğimiz düşünülse de şimdi gitmenin planlarını yapıyoruz ve buna çok yakınız dedi. Play–off maçlarının ardından gidemezsek sorunları o zaman konuşalım" diyen Arda Turan zamanın birlik beraberlik vakti olduğunu söyledi.





'En büyük şampiyon adayı Galatasaray'



Galatasaray"ın son maçını izlediğini ifade eden Turan, sarı kırmızılı takımın toparlandığını ve Fatih Terim"in takımın başında olduğu sürece de en büyük şampiyonluk adayının Galatasaray olacağını belirtti.







'Gökçek'le karşılaşmak güzel bir tesadüf'



UEFA Avrupa Ligi"nde oynayacakları Rennes maçını Hüseyin Göçek"in yönetecek olmasının da güzel bir tesadüf olduğunu ifade eden yıldız oyuncu “Nou Camp"a çıkmak Barnebeu"ya çıkmak, UEFA kupasında bir şeyler yapabilmek, çok önemli şeyler. Umarım Hüseyin Göçek de çok güzel bir maç yönetir ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eder” dedi.

VİCDANIM ÇOKAklımda hep Avrupa"da oynamak vardı diyen Atletico"nun başarılı oyuncusu İspanyol takımının Avrupa"nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu ifade etti. Arda Turan, “Benim için önemli noktalardan biri çok önemli oyuncularla beraber olmak. Ayrıca Galatasaray"a bana verdiği emeklerin karşılığını verdiğim için de çok mutluyum. Fernando Torres için Atletico Madrid neyse Galatasaray"da benim için her zaman odur. Benim gönlüm vicdanım çok rahat” dedi.





Taraftara seslendi



Galatasaray taraftarını her zaman çok sevdiğini ve kendisinin de her zaman Galatasaray taraftarı olduğunu ifade eden Arda Turan, gönlünün ve dualarının her zaman onlarla olduğunu söyledi. Arda, sarı kırmızılı takımın taraftarlarından da bir istek de bulunarak, “İyi günde de kötü günde de takımlarına destek olsunlar. Galatasaray büyük camiadır. Büyük camialar skorlarla sonuçlarla günlük başarılarla veya başarısızlıklarla değerlendirilemez büyük oyuncularda öyle. Her zaman takımlarına destek olsunlar” diyerek sözlerini noktaladı.