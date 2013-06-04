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Spor

Arda'dan Galatasaray ve Fenerbahçe' ye kötü haber

Atletico Madrid’den ayrılmayacağını söyleyen Arda Turan, transfer konusunda çıkan söylentilere son noktayı koydu

04 Haziran 2013 15:17

Fenerbahçe'nin kendisine yıllık 7 milyon Euro teklif ettiği iddiaları üzerine "Ben Galatasaray'ın kaptanıyım. F.Bahçe’de oynamam mümkün değil" sözleriyle transfer hayâllerini sonlandırdığını duyuran Atletico Madrid'li Arda Turan'dan transfer konusunda son noktayı koydu. Hakkındaki transfer söylentileri yalanlayan futbolcu,  Atletico Madrid’den ayrılmayacağnı açıkladı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Atletico Madrid’deki başarılarıyla Chelsea ve Liverpool gibi takımların transfer listesinde yer aldığı iddia edilen milli futbolcu, takımıyla bu sezon UEFA şampiyonlar ligi’nde mücadele edeceklerini hatırlatarak, “Gitmek için bir neden göremiyorum. Atletico Madrid’de kalacağım” ifadelerini kullandı.

İngiliz basınına açıklama yapan 26 yaşında futbolcu, “ Son oynadığım maçın ardından 5 dakika ağladım, zira sanki farklı bir boyuttaydım. Gözyaşlarıma hâkim olmak imkansızdı. Takımım bu maçta ruhuyla, kanıyla ve inancıyla mücadele etti” şeklinde görüşlerini aktardı.

Arda Turan, Galatasaray’dan Atletico Madrid’ e 2011 yılında 12 milyon avroya transfer olmuştu.

 

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