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Spor

Arda'dan Fener tribününe kol hareketi

Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tartışılan hareketlere Arda'nın yaptığı yumruk şovu da eklendi.

17 Nisan 2009 03:00

Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe maçının yankıları maçın üzerinden 4 gün geçmesine rağmen sürüyor!..

Arda'dan FB tribünlerine hareket - VİDEO

Lugano'nun Emre Aşık'a kafa atması, Volkan Demirel'in Galatasaraylı taraftarlara dönerek edep yerini tutması derken şimdi de Arda Turan'ın, Fenerbahçeli taraftarlara yaptığı öne sürülen kol hareketinin görüntüleri ortaya çıktı.

Maraton.com.tr'nin haberine göre, Fenerbahçe'nin taraftar sitesi Antu.com'da yer alan videoda, maç öncesi yumruk şov için Galatasaray tribünlerine çağrılan Arda, bu sırada sarı lacivertli taraftarların olduğu bölüme doğru kol hareketi yaptığı iddia edildi.

Galatasaraylı futbolcunun bu hareketini, önce kapalı tribüne, sonra da eski açık tribüne yumruk şov yaparken iki kez tekrarladığı öne sürüldü.

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