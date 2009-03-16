Arda’dan Ersun Yanal’a destek

Karşılaşma sonrası Yanal'a, "Yeter artık bırak Trabzonspor'u" diyerek laf atan taraftara Arda, “Ersun Yanal daha ne yapsın" diye karşılık verdi.



Trabzonspor - Galatasaray karşılaşması sonrasında futbolcu çıkışında bazı bordo mavili taraftarlar Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'a, "Yeter artık bırak Trabzonspor'u" diyerek laf attı.



Bunun üzerine o sırada Ersun Yanal'la sohbet eden Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Arda Turan bordo mavili taraftarlara tepki göstererek, "Takım iyi oynadı. Ersun Yanal daha ne yapsın" ifadesini kullandı.



Taraftarlar Yanal'la bir süre tartıştıktan sonra görevliler tarafından uzaklaştırıldı.



Bu arada Trabzonsporlu taraftarlar stadyumdan ayrılan karşılaşmanın hakemi Yunus Yıldırım ve yardımcılarına da tepki göstererek, "İnşallah uçağın düşer" şeklinde bağırdılar.

