Arda'da son durum!..

Arda'ya ziyaretçi akını

"Arda kendini iyi hissetmiyordu"



Arda Milli Takım kadrosundan çıkartıldı Arda Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

İşte Arda'nın fenalaştığı anlar

Yücesir, Arda'nın sağlık durumunda bir tehlike bulunmadığını söyleyerek, "Durumu iyi. Son zamanlardaki maç yoğunluğu, yorgunluk, stres ve bir de maçta sürekli onun tarafına doğru atılan toplara sürekli koşması böyle bir sıkışmaya sebebiyet vermiş. Şu an durumu iyi. Yakınları dışında kimseyi yanına almamaya çalışıyoruz. Evinde ya da kulüpte de dinlenebilirdi, ancak rahatsız edilmemesi için burada kalmasını istiyoruz. Yukarıda şakalaşıyor herkesle, bildiğiniz Arda. Bu gece hastanede kalacak" diye konuştu.Genç futbolcu kalp ritminde bozukluk olduğu gerekçesiyle hastaneye kaldırılırken, daha sonra durumunun iyi olduğu açıklandı.Galatasaray'ın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yendiği karşılaşmada, Arda Turan'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması futbolseverleri üzdü.Karşılaşmanın 77. dakikasında korner bayrağının olduğu bölgede bir ikili mücadeleye giren Arda, daha sonra oyun devam ederken kendi isteğiyle saha dışına çıktı ve yere uzandı.Oyuna devam edemeyeceği anlaşılan Arda, ambulansla Bakırköy Acıbadem Hastanesine kaldırıldı.Arda'nın kalp ritminde bozukluk olduğu belirtilirken, Galatasaray Kulüp Doktoru İlker Yücesir, genç futbolcunun durumunun iyi olduğunu, ancak kontrol amaçlı geceyi hastanede geçireceğini söyledi.