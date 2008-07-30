T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda 'yüz'ümüzü güldürdü

Genç yıldız, İspanyol Don Balon dergisi tarafından dünyanın en yetenekli 100 futbolcusu arasında gösterildi. Listede iki Türk yıldız daha var...

30 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 - EURO 2008’de ortaya koyduğu performansla tüm Avrupa’ya parmak ısırtan Arda Turan, gündemden düşmek bilmiyor... Yüksek tirajlı İspanyol spor dergisi Don Balon, Sarı-Kırmızılı oyuncuyu, dünya çapında 1987 ve üstü doğumlu en büyük 100 yetenek arasında gösterdi. Listede Arda ile birlikte bu onuru paylaşan iki Türk yıldız daha var. Bunlardan biri Almanya Milli Takım’ının formasını giymeyi tercih eden Mesut Özil (Schalke), diğeri ise İsviçre Milli Takımı için Türkiye’ye karşı ter döken Eren Derdiyok (Basel). 

Messi, Bojan, Walcott, Fabregas...
Don Balon’ın hazırladığı bu 100 kişilik listede Arda dışında adını dünyaya duyurmuş birçok ünlü futbolcu daha var. Bunlardan bazıları şöyle: Lionel Messi (Arjantin, Barcelona) 1987, Freddy Adu (Amerika, Benfica) 1989, Sergio Agüero (Arjantin, At.Madrid) 1988, Hatem Ben Arfa (Fransa, Marsilya) 1987, Karim Benzema (Fransa, Lyon) 1987, Bojan Krkic (İspanya, Barcelona) 1990, Cesc Fabregas (İspanya, Arsenal) 1987, Theo Walcott (İngiltere, Arsenal) 1989.  
 
Kramponları Nike müzesinde
Arda’nın nefis bir gol atarak Türkiye’ye galibiyeti getirdiği İsviçre maçında giydiği krampon artık müzelik! Nike, Paris’teki Avrupa merkezinde Arda’nın kramponlarını sergileyecek. Daha önce de bu merkeze Cristiano Ronaldo ile birlikte Arda Turan posteri asılmıştı.


FANATİK

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24