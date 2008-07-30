Arda 'yüz'ümüzü güldürdü

Tempo24 - EURO 2008’de ortaya koyduğu performansla tüm Avrupa’ya parmak ısırtan Arda Turan, gündemden düşmek bilmiyor... Yüksek tirajlı İspanyol spor dergisi Don Balon, Sarı-Kırmızılı oyuncuyu, dünya çapında 1987 ve üstü doğumlu en büyük 100 yetenek arasında gösterdi. Listede Arda ile birlikte bu onuru paylaşan iki Türk yıldız daha var. Bunlardan biri Almanya Milli Takım’ının formasını giymeyi tercih eden Mesut Özil (Schalke), diğeri ise İsviçre Milli Takımı için Türkiye’ye karşı ter döken Eren Derdiyok (Basel).



Messi, Bojan, Walcott, Fabregas...

Don Balon’ın hazırladığı bu 100 kişilik listede Arda dışında adını dünyaya duyurmuş birçok ünlü futbolcu daha var. Bunlardan bazıları şöyle: Lionel Messi (Arjantin, Barcelona) 1987, Freddy Adu (Amerika, Benfica) 1989, Sergio Agüero (Arjantin, At.Madrid) 1988, Hatem Ben Arfa (Fransa, Marsilya) 1987, Karim Benzema (Fransa, Lyon) 1987, Bojan Krkic (İspanya, Barcelona) 1990, Cesc Fabregas (İspanya, Arsenal) 1987, Theo Walcott (İngiltere, Arsenal) 1989.



Kramponları Nike müzesinde

Arda’nın nefis bir gol atarak Türkiye’ye galibiyeti getirdiği İsviçre maçında giydiği krampon artık müzelik! Nike, Paris’teki Avrupa merkezinde Arda’nın kramponlarını sergileyecek. Daha önce de bu merkeze Cristiano Ronaldo ile birlikte Arda Turan posteri asılmıştı.

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