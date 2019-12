Arda: Yıldız değilim

Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu müthiş performansla birçok Avrupa kulübünün gündemine oturan milli futbolcumuz Arda Turan, FIFA'nın resmi internet sitesine ilginç açıklamalarda bulundu.



Kendisini yıldız olarak görmediğini belirten genç oyuncu, "Ben yıldız değil ama iyi bir oyuncuyum. Öncelikle ve en önemlisi takım oyuncusuyum. Sahada her zaman en iyisini vermeye ve kendimi her zaman geliştirmeye çalışıyorum" dedi.



İlerleyen dönemde Avrupa Ligleri'nde oynamaya kararlı olduğunu belirten Arda tercihinin Liverpool ya da Juventus olacağını kaydetti. Süper Ligi'nin heyecanlı ve çekişmeli bir lig olduğunu ifade eden Arda, statlardaki zeminin kötülüğünden şikayetçi olduğunu söyledi.



Galatasaray'ın her zaman oynadığı her kupayı kazanmayı hedeflediğini hatırlatan yıldız futbolcu, "Her zaman kazanmanın ve form olarak iyi durumda olmanın zorunluluğunu yaşıyorsunuz" ifadesini kullandı.



Ülkesine her zaman bağlı bir insan olarak, Türk Milli Takımı'nda oynamanın kendisi için en büyük onur ve görev olduğunun da altını çizen Arda, "Büyük futbolcular ünlerini her zaman Dünya Kupası'nda kazanmışlardır. Bu yüzden ben de Güney Afrika'daki finallerde olmak için sabırsızlanıyorum. 2002'deki yarı final başarısını geçmek tek hedefimiz" şeklinde konuştu.



MESSİ İLE FORMA DEĞİŞİMİ



Kariyerinin en kötü anının Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hırvatistan maçında gördüğü sarı kart olduğunu belirten Arda, "Bu kart yüzünden Almanya maçını sadece izlemek zorunda kaldım" dedi.



Futbolda oyuncu olarak efsanevi gördüğü isimlerin Maradona ve Zidane olduğunu söyleyen Galatasaraylı futbolcu, "Messi ile forma değiştirmek isterdim" şeklinde konuştu.



Dünyada en beğendiği orta saha oyuncusunun Kaka olduğunu kaydeden genç oyuncu, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmak istediğini de vurguladı. Arda, 2009'daki hedefinin Galatasaray ile şampiyonluk ve Milli Takım formasıyla maçları kazanmak olduğunu söyleyerek röportajı noktaladı.