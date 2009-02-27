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Spor

Arda ve Sabri'ye övgü

Karşılaşmada 2 gol atan Arda ve son dakikada 4. golü atan Sabri, maçın kahramanları oldu.

27 Şubat 2009 02:00


Karşılaşmada 2 gol atan ve bitmek bilmeyen enerjisiyle durmadan mücadele eden Arda ve son dakikada 4. golü atan Sabri, maçın kahramanları oldu.

Arda, bu sezonki 9. Avrupa kupası maçında ilk kez golle buluşurken, ortaya koyduğu futbolla da taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu.

Kocaelispor maçının ardından, Sabri'nin takımdan gitmesini küfürlü bir biçimde isteyen taraftarlar, bu kez aynı oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundu. Sabri de bu tribünün önüne dek gelerek formasını yere koydu ve üzerine kapandı.

Galatasaray'da, Lincoln de Bordeaux maçında etkili oyunuyla göz doldurdu.

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