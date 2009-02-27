Arda ve Sabri'ye övgü



Karşılaşmada 2 gol atan ve bitmek bilmeyen enerjisiyle durmadan mücadele eden Arda ve son dakikada 4. golü atan Sabri, maçın kahramanları oldu.



Arda, bu sezonki 9. Avrupa kupası maçında ilk kez golle buluşurken, ortaya koyduğu futbolla da taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu.



Kocaelispor maçının ardından, Sabri'nin takımdan gitmesini küfürlü bir biçimde isteyen taraftarlar, bu kez aynı oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundu. Sabri de bu tribünün önüne dek gelerek formasını yere koydu ve üzerine kapandı.



Galatasaray'da, Lincoln de Bordeaux maçında etkili oyunuyla göz doldurdu.