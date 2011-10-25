-Arda ve kulübünden başsağlığı mesajı MADRİD (A.A) - 24.10.2011 - İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü ve formasını giyen milli futbolcu Arda Turan, Van'daki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajı yayınladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Van'daki depremden çok etkilendiğini belirten Arda Turan ''Türkiye'deki herkes çok üzgün ve ben de aynı duyguları hissediyorum. Çünkü büyük bir faleket oldu. Korkunç birşey. Ülkemden uzakta olsam da bu zor anlarında onlara yakın olmak istiyorum. İnşallah, en kısa zamanda toparlanırız'' ifadelerini kullandı. Atletico Madrid Kulübü de mesajında, kulüp başkanı Enrique Cerezo, yönetim kurulu başkanı Miguel Angel Gil Marin ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile tüm kulüp çalışanlarının, Türk halkıyla dayanışma içinde oldukları ve ölenlerin ailelerine başsağlığı diledikleri bildirildi.