Arda ve Elano beraber oynar!

Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, başarılı olabilmek için takım ruhu ve beraberliğini en üst düzeye taşımalarının gerektiğini söyledi.

Rijkaard, GS TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, şimdiye kadar iyi bir performans gösterdiklerini belirterek, ''Ama bu mutlaka yetmez sonuçta ligde 6 maç oynandı. Avrupa Ligi'nde de bir maç oynadık. Böyle devam etmemiz lazım. Sadece maç içinde değil, antrenmanlarda da bu şekilde devam edip takım ruhunu ve beraberliğini en üst seviyeye taşımamız lazım. Ancak bu şekilde başarılı oluruz. Çünkü belirli hedeflerimiz var. Ancak bu şekilde bu hedeflere varabiliriz diye düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

Şampiyonluğun veya belirli başarıların 11 kişiyle kazanılamayacağına inandıklarını kaydeden Hollandalı teknik adam, ''Bu bir ekip oyunu. Bunu da zaten antrenmanlarda görebilirsiniz, takımlardaki arkadaşlık takım ruhu tabi ki direkt olarak maça da yansıyor. O yüzden herkese mutlaka bir şans gelecektir'' ifadelerini kullandı.

Emre Aşık'a minnettarım

Kasımpaşa maçında sonradan oyuna dahil olup 3 gol atan Nonda'nın sakatlıktan çıktığını ve yüksek tempolu maçlarda 90 dakika oynamasının, sakatlığının tekrarlamasına neden olabileceğini anlatan Rijkaard, bu nedenle Nonda'yı korumaya çalıştıklarını söyledi.

Frank Rijkaard, ''Nonda görev verildiği zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Maça girip kaderini değiştirebiliyor maçın bu da bir antrenör için çok önemli bir şey'' dedi.

''Emre Aşık'a çok minnettarım diyebilirim çünkü kendisi yaş olarak diğer arkadaşlarından büyük fakat gençlere çok yardımcı oluyor'' diyen Rijkaard, ''Özellikle antrenmanlarda genç arkadaşlarına çok yardımcı oluyor ve iyi de örnek oluyor. Onun haricinde bu tip futbolcuları, hem kariyer olarak iyi hem de tecrübe olarak soyunma odanızda bulundurmanızın diğer oyuncularınızı motive etmesi ve yardımcı olması yönünde çok önemlidir. Emre Aşık da bugüne kadar bunları çok iyi yaptı. Bizi hiç utandırmadı. Kendisi çok önemli bir profesyonel. Bugüne kadar çok iyi performans gösterdi, gösterecek de.'' dedi

Yorgunluk bahane olmaz

Hollandalı çalıştırıcı, bir soru üzerine, büyük bir takım olduklarını ve yorgunluğun kendileri için bahane olamayacağını söyledi.

Bütün büyük takımların milli takımlara oyuncu gönderdiğini hatırlatan Rijkaard, ''Öncelikle şunu söylememiz lazım biz büyük bir takımız ve her büyük takım gibi milli takımlara futbolcular gönderiyoruz. Bizim için bir bahane olamaz. Milli takımlara futbolcu gönderiyoruz, yorgunluktan şikayet etme gibi bir lüksümüz yok, öyle bir şey yapmıyoruz zaten. Bu da maçlarda gözükmüyor.'' diye konuştu

Rijkaard, teknik takımların en az rakipleri kadar mücadele etmeleri gerektiğini dile getirerek, ''Aksi takdirde teknik bir takım olmanın bir anlamı kalmaz. Kasımpaşa maçının ikinci yarısında tekniğin yanında fizik olarak da iyi mücadele ettikten sonra kalitemiz ortaya çıktı. İkinci yarıda maça hakim olduk'' ifadelerini kullandı.

Süper lig kaliteli

Turkcell Süper Lig'i değerlendirmesini istenen Rijkaard, ''Yarışmacı bir lig diyebilirim. Çok kaliteli ve iyi bir lig. Onun haricinde biliyorsunuz ki her maçta yüzde 100'ünüzü vermeniz, her maçta mücadele etmeniz lazım. Bunları sağlamadan başarı gelmiyor. Sert geçiyor ama kaliteli bir lig diyebilirim'' şeklinde konuştu.

Arda ile Elano beraber oynar

''Arda ile Elano yan yana oynar mı?'' şeklindeki bir soruyu yanıtlayan Rijkaard, ''Fazla açıklamamızı gerektiren bir şey yok çünkü ben şuna inanıyorum. Arda'da Elano'da ilk on birde beraber başlayabilirler, beraber oynayabilirler. Eğer medya onların beraber oynayamayacağını düşünüyorsa onların açıklama yapması lazım. Bu durumda pek açıklama getirecek bir şey yok'' dedi.



Panathinaikos ile oynadıkları maçı da değerlendiren Hollandalı çalıştırıcı, ''Çok önemli bir maçtı ve çok önemli bir galibiyet aldık. Bu maç futbol içinde organizasyonun ne kadar önemli olduğunun çok güzel bir örneği oldu. Takım içi organizasyona baktığınız zaman Panathinaikos ilk yarıdan ilk anlardan itibaren çok fazla atak yapmak, çok fazla saldırmak istedi. Bir an önce skora gitmek istedi ve bu yüzden de organizasyonda sıkıntı yaşadılar. Bulduğumuz golde de bunu görüyoruz, onun haricinde çoğu pozisyonda bire bir yakaladık onları. O yüzden organizasyon bence futbol içinde çok önemli. Az öncede söylediğim gibi futbolda organizasyon çok önemli. Şimdi bir Galatasaray'a, Panathinaikos'a bakıyorsunuz kalite olarak çok büyük uçurum bir fark yok bence. Ama işte futbolda bu farkı yaratan o organizasyon, takım disiplini, takımın sizin verdiğiniz direktiflere nasıl uyduğu. Ve biz de bunu en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Kaliteli bir takıma sahibiz bunu taktiksel antrenmanlarda devamlı futbolculara anlatıyoruz. Çünkü artık futbol bireysel yeteneklerin ön plana çıkıp skoru değiştireceği spordan ziyade, takım oyununu takım ruhunu gösteren bir spor haline dönüştü. O yüzden başarının en önemli sırrı organizasyon ve saha içinde organizasyon, disiplinli oynayabilmek ve takım ruhunu gösterebilmek, takım olarak beraber hareket edebilmek.'' diye konuştu.

Rijkaard, Eskişehirspor maçı için ''İyi bir sonuç almamız için elimizden gelenin en iyisini yapmamız lazım. Çünkü her önümüzdeki maçı artık en önemli maç diye sınıflandırabiliriz. Eskişehirspor'da mutlaka bu maça çok iyi hazırlanacaktır. Çünkü Galatasaray'a karşı oynayan rakipler bildiğiniz gibi özel olarak hazırlanıyorlar. Onlarda böyle yapacaklardır. Ama biz yine iyi performansımızı göstermeye çalışacağız" dedi