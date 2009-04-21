Arda ve E.Aşık'tan anlamlı ziyaret



Galatasaraylı futbolcular Arda Turan ve Emre Aşık, zihinsel engelli çocuklar için düzenlenen etkinliğe katıldı.



Zihinsel Engelli Çocuklar Derneği ile Fun City Eğlence Merkezi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Ataköy Airpot Alışveriş Merkezi'nde düzenlediği etkinliğe katılan Arda ve Emre, zihinsel engelli çocuklarla ayrı ayrı ilgilenerek, onlarla fotoğraf çektirdi.



Çocukların ve aileleri yoğun ilgi gösterdiği sarı-kırmızılı futbolculara, Zihinsel Engelli Çocuklar Derneği Başkanı Sevda Seyrek, birer plaket verdi.



Etkinlikte kısa birer konuşma yapan futbolculardan Arda, her zaman zihinsel engelli çocukların yanında olduklarını belirterek, ''Onlar bizim için çok özeller. Onlar hayatımızın en önemli parçalarıdır. Bizce onların hiçbir engeli yok. Onlarla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hem maddi, hem manevi onlar için elimizden geleni yapmaya hazırız'' diye konuştu.



Emre de engelli çocukların spor ve benzeri etkinliklerle toplumla kaynaşmalarının sağlanabileceğini anlatarak, ''Onlar bizim için çok önemli ve çok özel çocuklar'' dedi.



Bu arada Arda, basın mensuplarının, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.



