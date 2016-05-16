Arda Turan'lı Barcelona'nın 24. La Liga şampiyonluğu

Granada'yı 3-0'lık sonuçla geçen Katalan ekibi Barcelona, İspanya 1.Futbol Ligi La Liga'da 24. şampiyonluğunu ilan etti. La Liga'da ikinci şampiyonluğunu yaşayan Mili futbolcu Arda Turan şampiyonlukla ilgili çok mutlu olduğunu ifade etti.

"Cristiano Ronaldo'nun bir, senin iki La Liga şampiyonluğun var. Neler hissediyorsun?" sorusuna Arda Turan, "Futbol böyle bir şey. Şampiyonluk kazandığımız için mutluyum. Sonuna kadar mücadele etmeye devam. İnşallah, Kral Kupası'nı da alıp sezonu iki kupa ile kapatacağız." yanıtını verdi.





"Bu takımın bir parçası olmak onur verici"





CNN Türk'te yer alan habere göre, Barcelona'nın ligde bir ara en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 12'ye kadar çıkarmasına rağmen bunu koruyamayarak şampiyonluğun son maça kaldığını hatırlatan Arda, "Son maça kadar inanılmaz bir çekişme oldu. Bu takımın bir parçası olmak onur verici. Şampiyonluktan dolayı çok mutluyum." dedi.



Arda, ilk sezonunu geçirdiği Barcelona'daki performansıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:



"Gayet iyi gidiyor ve memnunum. Yavaş yavaş oluyor. Çünkü farklı ve yeni bir sistemi öğrenme aşamasındayım. Tabii, Şampiyonlar Ligi'nden elenmek üzdü ama onun dışında her şeyden memnunun. Seneye her şey daha iyi olur ve daha fazla oynarım."





"En zor zaman da olsa gider, yine çıkar oynarız"





A Milli Takım'ın kaptanı Arda Turan, 2016 Avrupa Şampiyonası'na fiziksel ve psikolojik olarak hazır olduğunu da belirterek, "Hayatım boyunca çok zorlu şartlar gördüm. Ülkemde bazen şartları zorlaştırıyorlar ama benim için problem yok. En zor zaman da olsa gider, yine çıkar oynarız. Benim için hiç problem değil." diye konuştu.



Arda, bir Çin kulübünden transfer teklifi geldiği ve Barcelona'dan ayrılma olasılığı bulunduğuna ilişkin basında çıkan iddialara ise "İnsanlar konuşuyor. Onları bu kadar dinlememek lazım. 33 yaşına kadar Barcelona ile kontratım var ve burada çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

TFF'den Arda Turan'a tebrik





TFF'nin resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda, "La Liga'da 2015-2016 sezonunun bugün tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluğunu ilan eden Barcelona'nın futbolcusu ve A Milli Takımımızın kaptanı Arda Turan'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.