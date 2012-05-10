Arda Turan'lı Atletico Madrid UEFA Kupası'na uzandı

Milli futbolcumuz Arda Turan’ın da formasını giydiği Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi final maçında bir diğer İspanyol takımı Athletic Bilbao’yu 3-0’lık skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. 93 dakika sahada kalan Arda Turan, takımının ikinci golünde asisti yapan isim oldu. Atletico Madrid, Avrupa Ligi’nde oynadığı son 12 maçını da kazanarak önemli bir rekora imza attı.

Romanya’nın başkenti Bükreş’teki Arena Nationala Stadı’nda oynanan karşılaşmada Atletico Madrid’e kupayı getiren golleri 7. ve 34. dakikalarda Radamel Falcao ile 85. dakikada Diego kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan milli futbolcu Arda Turan, 93 dakika sahada kaldı. Arda, Falcao’nun attığı ikinci golün de asistini yapan isim oldu.



Şampiyonluğu Türk bayrağı ile kutladı



Karşılaşmanın sonunda düzenlenen kupa töreninde Atletico Madridli oyuncular büyük coşku yaşadı. Arda, maç sonunda büyük bir sevinç yaşarken, kupa törenine göğsüne astığı Türk bayrağıyla katıldı.

Arda Turan: Kupayı Mehmet Ağar'a hediye ediyorum



Kupaya ulaştıkları için çok mutlu olduklarını belirten milli futbolcumuz; "Allaha şükürler olsun Türk bayrağı ile oraya çıkmak en çok istediğim şeydi. Duygularımı ifade etmeye kelimeler yetmez. Ailemi, annemi, babamı gururlandırdığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Athletic Bilbao karşısında 2 gol atarak Madrid ekibinin şampiyonluğa ulaşmasında büyük bir pay sahibi olan Radamel Falcao ile ilgili sorulan bir soruya Arda; "Çok önemli bir oyuncu, çok büyük bir yıldız. İşine çok sadık bir insan. Bizim takımımızın hepsi yıldız. Juanfran'dan Miranda'ya Adrian'dan Diego'ya herkes üzerine düşeni yapıyor. Bazen profesyonelliğin yanında amatör ruhla savaşmak da gerekiyor. Bugün hepimiz bunu yaptık. Bu başarı da herkesin payı büyük, inanılmaz bir takıma sahibiz." şeklinde cevap verdi.

Geçtiğimiz sezonda bu yana performansını çok geliştirdiği söylenen Arda; "Artık geride kalan şeyler, çok fazla konuşmak istemiyorum ama psikolojik etkenler çok önemli. Antonio Lopez, takım kaptanı, 1 senedir sakat. Kimse ses çıkarmıyor. Başarı da psikolojik etkenler çok önemli." yorumunda bulundu.

Kupayı şu anda cezaevinde bulunan Mehmet Ağar'a hediye etmek istediğini söyleyen Arda; "Buradan sevgili Mehmet Ağar'a da selamlar olsun. Beni çok severdi ve burada olmak isterdi. Kendisine armağan olsun bu kupa. Yanlış anlaşılmasın, siyasi kimliğiyle alakalı bir durum değil. Sadece çok sevdiğim bir abimdir ve iyi bir Galatasaraylıdır. Ona da selamlarımı iletiyorum." şeklinde konuştu.



2. kupa Arda Turan'dan



Daha önce milli futbolcu Fatih Tekke 2007-2008 sezonunda Rus ekibi Zenit Petersburg ile UEFA Kupası'nı kazanmıştı. Fatih Tekke, yabancı bir takım ile Avrupa Kupası kazanan ilk Türk oyuncu olmuştu. Arda Turan da Atletico Madrid ile birlikte UEFA Kupası'nı kazanarak 2. kez bu kupayı yabancı bir takımda kazanan Türk oyuncu oldu.



Yok böyle bir rekor!



Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 19 maça çıkan Atletico Madrid, bunların 17'sini kazanma başarısı gösterdi. I Grubu'nda sadece Udinese'ye yenilen Madrid, bir sonraki maç da deplasmanda Rennes ile 1-1 berabere kalmıştı. Arda'lı Madrid, 17 galibiyetin 12'ini üst üste alarak muhteşem bir rekora da imza atmış oldu.



19 tesadüfü!



Athletic Bilbao'yu yenerek UEFA Kupası'nı alan Madrid takımının kalesini 19 yaşındaki Belçikalı kaleci Thibaut Courtois koruyor. Atletico Madrid, 2 yıl önce de UEFA Kupası'nı kazandığında kalesini şimdilerde Manchester United'da forma giyen De Gea koruyordu. İspanyol kaleci, Atletico Madrid ile UEFA Kupası'nı aldığı sezon 19 yaşındaydı.



Kupa koleksiyoncusu Radamel Falcao



UEFA Şampiyonu Atletico Madrid'in en önemli gol silahı olan Radamel Falcao, geçtiğimiz sezonda Portekiz takımı Porto ile UEFA Şampiyonu olmuştu. Falcao ayrıca geçen sezon Porto ile Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası'nı da kazanmıştı.



Gözyaşları sel oldu



Maç sonrasında sahada göz yaşları adeta sel oldu. Bir yanda sevinç bir yanda da üzüntü vardı. Atletico Madrid'li oyuncular ve teknik direktör Simone mutluluk göz yaşları döktüler. Ancak Athletic Bilbao'lu oyuncular ise üzüntülerinden sahada ağladılar.